Петиція із закликом не використовувати гучномовці як засіб оповіщення про хвилину мовчання в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом не використовувати гучномовці як засіб оповіщення про хвилину мовчання в столиці не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 13 травня і станом на 13 липня вона набрала лише 844 голоси із 6 тис. необхідних.

"Нічні ворожі обстріли регулярно забирають здоровий сон у жителів столиці. Київ є однією з основних мішеней ворога. Тут лунають тривоги частіше ніж у західних містах, де є практика оголошення хвилини мовчання гучномовцями. Регулярні обстріли негативно впливають на стан здоров’я, продуктивність, і загальне самопочуття. На п’ятий рік війни виснаження уже стало хронічним. Після важкої ночі ледь не єдиним способом надолужити здоровий сон є довший сон зранку. Але зараз і він щодня переривається гучним оголошенням хвилини мовчання о 9:00", – йшлося в петиції.

Автор петиції зазначав, що наразі у місті існують локальні заходи оповіщення про хвилину мовчання усередині закладів і установ, а також у більшості киян є застосунок "Київ цифровий", який має зручну функцію сповіщення про настання хвилини мовчання.

Зважаючи на це, він пропонував використовувати гучномовці тільки при гострій необхідності (наприклад, при оголошенні тривоги), а для оголошення хвилини мовчання використовувати інші інструменти.

Як повідомлялося, в травні Кабінет міністрів дозволив використання систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту в процесі проведення комеморативних заходів, зокрема загальнонаціональної хвилини мовчання.