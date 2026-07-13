Смерть сенатора Грема спричинена серцево-судинним захворюванням – висновок

Раптова смерть американського сенатора Ліндсі Грема була спричинена проблемою із серцем, повідомляє офіс сенатора, посилаючись на результати попереднього обстеження судово-медичного експерта округу Колумбія. При цьому наголошується, що свідоцтво про смерть політика ще не виписане.

Попередні висновки, оприлюднені офісом Грема, показали, що його смерть була спричинена "розшаровуванням аорти внаслідок артеріосклеротичного серцево-судинного захворювання".

"Свідоцтво про смерть очікується, доки не будуть завершені всі токсикологічні та мікроскопічні дослідження, і на цей момент свідоцтво про смерть буде оновлено, щоб відобразити причину смерті та належним чином класифікувати спосіб смерті", – додається у заяві.

Як повідомлялося, сенатор США Ліндсі Грем помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби, повідомив офіс сенатора, заяву якого розміщено у профілі Грема на платформі X у неділю. Смерть настала на наступний день після повернення політика з чергової поїздки до України, де обговорював законодавчі ініціативи про посилення санкційного тиску на РФ. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через раптову смерть сенатора.