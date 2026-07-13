ППО України вночі збила 123 зі 134 ворожих БпЛА та всі 3 авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання 6 ударних дронів

Сили оборони України у ніч на понеділок знешкодили 123 з 134 безпілотників противника, а також три з трьох випущені ворогом авіаційні ракети Х-59/69, проте зафіксовано влучання шести ударних дронів на п’яти локаціях, а також падіння уламків збитих ворожих на чотирьох локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни… Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 13 липня, починаючи з 18:00 12 липня, противник атакував Україну тьрома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору окупованого Криму та 134 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із російських Курська, Орла, Міллерова, а також окупованих Донецька, Гвардійського, Чауди.

Таким чином, ефективність роботи ППО склала близько 92%.

Як повідомлялося, попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 2 червня, коли були знешкоджені 602 із 656 дронів та 40 з 73 ракет, були зафіксовані влучання на 38 локаціях. Найбільш масований удар окупанти завдали за добу 13-14 травня із застосуванням 1 428 ударних БпЛА, з яких ППО знешкодила 1 362, ефективність роботи ППО по БпЛА склала 95,38%.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%.