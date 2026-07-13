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Запрошення для участі в додаткових сесіях НМТ розміщені в персональних кабінетах – УЦОЯО

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Запрошення для участі в додаткових сесіях НМТ розміщені в персональних кабінетах – УЦОЯО

Учасники додаткових сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) уже можуть переглянути свої запрошення для участі в тестуванні й завантажити їх із персональних кабінетів, повідомив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Із запрошення можна дізнатися дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування. Нагадуємо: інформація про місце тестування є конфіденційною й призначена лише для учасників тестування. Закликаємо утриматися від її поширення та розголошення особистих даних – дбаймо про безпеку разом", – йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що для тих, хто проходитиме НМТ в Україні, час початку зазначено за київським часом. А для тих, хто братиме участь у тестуванні за кордоном, – за місцевим часом.

"Радимо заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування,  а також прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення вас не буде допущено до ТЕЦ", – додали в Центрі.

Як повідомлялося, 20 травня в Україні стартували основні сесії НМТ, які тривали до 25 червня. Додаткові сесії НМТ-2026 відбудуться 17-24 липня.

Для участі в основних сесіях зареєструвалося 354,5 тис. учасників, з них узяло участь 324,3 тис., що становить понад 91,49%.

#уцояо #нмт #додаткові_сесії
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