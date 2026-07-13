ДПСУ попереджає про незручності для автотранспорту через ремонт на молдовській стороні ПП "Могилів-Подільський – Отач"

У понеділок, 13 липня, з 12:00 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Могилів-Подільський – Отач" на молдовській стороні проводитимуться ремонтні роботи, у зв’язку з цим до завершення робіт можливі призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску, повідомляє ДПСУ в телеграм.

Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути через пункти пропуску: "Бронниця – Унгурь"; "Сокиряни – Окниця".