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ДПСУ попереджає про незручності для автотранспорту через ремонт на молдовській стороні ПП "Могилів-Подільський – Отач"

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У понеділок, 13 липня, з 12:00 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення "Могилів-Подільський – Отач" на молдовській стороні проводитимуться ремонтні роботи, у зв’язку з цим до завершення робіт можливі призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску, повідомляє ДПСУ в телеграм.

Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути через пункти пропуску: "Бронниця – Унгурь"; "Сокиряни – Окниця".

#пункт_пропуску #ремонтні_роботи #молдова
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