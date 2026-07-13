Восьмеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, РСЗВ та безпілотниками різних типів по 17 населених пунктах Харківської області, 8 людей постраждали, серед них троє дітей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Березівка Пісочинської громади зазнали поранень хлопчики 11 і 12 років та 12-річна дівчинка, отримали гостру реакцію на стрес жінки 63, 22 і 50 років; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади зазнав поранень 56-річний чоловік; у с. Волохів Яр Балаклійської громади постраждала 29-річна жінка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.