Каллас сподівається на ухвалення санкційного списку з 250 особами, робота над 21-м пакетом санкцій триває

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас сподівається, що Рада ЄС з закордонних справ включить в санкційний список ще 250 осіб, причетних до атак Росії на цивільне населення України та продовжить роботу над 21-м пакетом санкцій.

"Сьогодні ми сподіваємося, що ми узгодимо (включення до санкційного списку – ІФ-У) 250 осіб. Ми також працюємо над 21-м пакетом санкцій, щодо якого в нас ще немає угод. Це найбільша кількість переліків, яку ми зробили досі. Це також реакція на нещодавні напади Росії на цивільне населення", – сказала вона по прибутті на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

За словами Каллас, до списку з 250 осіб включено "різних людей, окремих осіб, які займалися різною діяльністю". "Тож це величезний список. Я сподіваюся, що ми зможемо прийняти його сьогодні", – додала вона.

Говорячи про перспективи ухвалення 21-го пакету санкцій, Високий представник констатувала, що станом на сьогодні все ще залишаються деякі відкриті питання. "Але ми працюємо над досягненням угоди", – сказала вона.