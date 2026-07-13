ЄС планує запустити платформу з питань звільнення незаконно полонених Росією українських цивільних – Каллас

Європейський союз планує створити платформу з питань звільнення українських цивільних, які незаконно утримуються в полоні Росією.

Про це у понеділок в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ повідомила високий представник ЄС Кая Каллас.

Високий представник повідомила, що міністри закордонних справ почнуть обговорення з України та полонених цивільних осіб, про яких "набагато складніше отримати інформацію, ніж, наприклад, про дітей".

"У нас багато розмов про військовополонених, а також про викрадених дітей. Але насправді є також цивільні особи, яких утримують на окупованих територіях. Це вчителі, журналісти. Тож у нас тут є неурядові організації з України, які займаються цим. І ми також обговорюємо, що ще ми можемо зробити. Ми думаємо про запуск платформи, де ми зможемо виконати ці вимоги, щоб звільнити цих людей, а також отримати необхідну інформацію про цих затриманих людей", – деталізувала Каллас.