Росіяни атакували Одесу, є влучання по транспортній інфраструктурі

Російські війська в ніч на понеділок атакували Одесу, є влучання по транспортній інфраструктурі, постраждали троє чоловіків, також пошкоджені чотири приватні будинки та автотранспортне підприємство, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував Одесу. Є влучання по транспортній інфраструктурі міста", – написав він у телеграм.

Лисак згодом додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено територію автотранспортного підприємства. Сталося займання автобусів.

Також пошкоджені 4 приватних будинки.

Крім того, за його словами, попередньо, постраждало троє чоловіків – 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На місці працюють усі відповідні служби, зазначив очільник МВА.