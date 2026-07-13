Окупанти за добу втратили 1600 осіб та 499 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1600 окупантів, п'ять танків, 58 артсистем, три бронемашини, 1734 БПЛА, а також 499 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 420 690 (+1 600) осіб, танків – 12 125 (+5) од, бойових броньованих машин – 24 931 (+3) од, артилерійських систем – 45 865 (+58) од, РСЗВ – 1 929 (+1) од, засоби ППО – 1 489 (+4) од, літаків – 437 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 894 (+11) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734) од, крилаті ракети – 4 896 (+7) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 119 532 (+494) од, спеціальна техніка – 4 412 (+5) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.