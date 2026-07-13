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РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий та пошкоджена цивільна інфраструктура

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РФ завдала майже 20 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий та пошкоджена цивільна інфраструктура

Російські окупанти майже 20 разів атакували Дніпропетровську область, є постраждалий та пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина дістала поранень. Майже 20 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжи, на Нікопольщині потерпали Нікополь,  Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджені дитсадок, кафе, багатоквартирні і приватні будинки, гаражі, автівки, сонячні панелі. Постраждав 59-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

У Кам'янському районі під ударом були Божедарівська і П'ятихатська громади. Виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура та підприємство.

У Миколаївській громаді Синельниківського району понівечені приватні будинки.

У Новопільській громаді, що на Криворіжжі, пошкоджена інфраструктура.

 

#дніпропетровська #обстріли
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