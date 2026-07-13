Росіяни атакували Запорізьку область, одна жертва і 13 поранених

Російські війська на ранок понеділка завдали більше 900 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області, внаслідок чого один загиблий і 13 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 932 удари по 51 населеному пункту Запорізької області. Тринадцять людей, зокрема одна дитина, отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 23 авіаційні удари по Комишувасі, Магдалинівці, Таврійському, Юрківці, Богатирівці, Благодатному, Рибальському, Новому Полю, Малій Токмачці, Червоному Яру, Бабашах, Широкому, Данилівці, Тимошівці, Копанях, Долинці, Свободі та Новопавлівці.

За його словами, 659 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Малокатеринівку, Калинівку, Річне, Новояковлівку, Біленьке, Канівське, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Оленокостянтинівку, Добропілля та Солодке.

Також зафіксовано 9 обстрілів із РСЗВ по Новояковлівці, Залізничному, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі та Воздвижівці, а 241 артилерійський удар прийшовся по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому, Оленокостянтинівці та Добропіллю.

Крім того, надійшло 42 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.