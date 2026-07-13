13 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

13 липня відзначають Міжнародний день головоломки, Міжнародний день гірських порід, Всесвітній день року.

Православна церква вшановує пам'ять Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла.

День 1599 Російська агресія - Day 1599 Russian aggression

Міжнародний день головоломки

Міжнародний день головоломки, також відомий як День Рубіка, відзначається в день народження доктора Ерно Рубіка, винахідника культового кубика Рубіка.

Міжнародний день гірських порід

Міжнародний день гірських порід, своєрідна данина поваги геологічним породам.

Покликаний сприяти глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Міжнародний день гірських порід та геологія, що вивчає гірські породи, пропонують дізнатися про ці захоплюючі природні структури, які роблять значний внесок у життя нашої планети і людини.

Всесвітній день року

Всесвітній день року - це свято, яке відзначається 13 липня щороку, переважно в Бразилії. Цей день був призначений для вшанування рок-музики і пам'яті про культовий благодійний концерт Live Aid 1985 року, який зібрав значні кошти для допомоги голодуючим в Ефіопії.

Народилися в цей день:

200 років від дня народження Станіслао Канніццаро (1826–1910), італійського вченого, хіміка, засновника сучасної хімії, який розмежував поняття "атом" і "молекула";

160 років від дня народження Антона Синявського (1866-1951), історика, економіста, педагога, громадського діяча, основоположника геополітичних досліджень української економіки;

100 років від дня народження Віталія Петровича Романенка (1926–2010), українського спортсмена, стрільця (кульова стрільба), багаторазового чемпіона, тренера;

60 років від дня заснування (1966) у Кривому Розі Державного університету економіки і технологій (на той час – філіал Донецького інституту радянської торгівлі);

50 років від дня народження Олега Геннадійовича Сенцова (1976), українського кінорежисера, сценариста, письменника, громадського активіста, військовослужбовця.

Ще цього дня:

1908 — У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки;

1920 — Створене товариство Червоного Хреста України;

1938 — Перший телетеатр відкрився в Бостоні. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями і танцями. Сама вистава відбувалась поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення.

1947 — У Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, який запропонував держсекретар США Джордж Маршалл. Від участі в конференції відмовилися країни радянського блоку і Фінляндія, але пропозиція їм приєднатися до плану пізніше залишалася в силі;

1949 — Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступив в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви;

1951 — У Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру;

1956 — Закладений наріжний камінь "Кармеліта", першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль;

1973 — Виходить перший альбом гурту "Queen".

1985 — У Лондоні і Філадельфії одночасно пройшли концерти "Live Aid" для допомоги голодуючим Африки. Організатором заходу був лідер групи "Boomtown Rats" Боб Гелдоф, взяли участь Мік Джаггер, Мадонна, Тіна Тернер, Пол Маккартні, Девід Бові, Боб Ділан. На телебаченні виставу дивилися понад півтора мільярда глядачів у 160 країнах. СРСР виявився чи не єдиною країною, яка відмовилася від показу концерту.

Церковне свято

Собор Архангела Гавриїла

Щорічно 13 липня православна церква відзначає Собор Архангела Гавриїла. Дата святкування обрана на честь дати освячення Константинопольського храму, який побудували в ім’я святого у 17 сторіччі.

Архангел Гавриїл (його також називають вартовим раю) – це посланець Господа, який благовістив Святій Діві та усьому людству про народження Ісуса Христа.

Також, Гавриїл сповіщав Даниїла про євреїв, доносив до праведної Анни звістку про близьку появу на світ Христа, ділився зі святим Захарієм новиною про народження Івана Хрестителя, стимулював Мойсея писати книгу Буття, врятував Богородицю від замислів Ірода тощо.

Святого вважають покровителем посланців, дипломатів, телефону, радіо й телебачення. Іконографія зображує святого юнаком з пишною шевелюрою, у синьому чи білому убранні. Присутні такі атрибути, як німб та крила, нерідко жезл, гілка, ліхтар, сфера або труба.

День пам’яті святого преподобного Стефана Савваїта

Стефан був племінником святого Івана Дамаскіна, народився 725 року. Десятирічним хлопчиком вступив до Лаври святого Сави і провів усе своє життя в цій обителі, іноді вирушав до пустелі для усамітнених подвигів.

Преподобний Стефан мав дар чудотворень та прозорливості: він виліковував хворих, виганяв злих духів та вмів вгадувати думки тих, хто приходив до нього за порадою. Він помер 794 року. Відомо, що заздалегідь назвав день своєї смерті.

Життя преподобного Стефана було записане його учнем Леонтієм.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Антон, Гаврило, Степан, Юліан.

З прикмет цього дня:

Якщо ви помітили, що навіть стара кішка починає гратися - перед дощем; молодий кіт заграє з курми чи вилазить високо на дерево - також перед негодою.

Пес сідає на задні лапи й ніби повзе — на опади в будь-яку пору року. З'явилася у вас млявість і тягне на сон — невдовзі буде негода.

Вогонь у печі біліє, а жар швидко гасне — завтра буде дощ.

З'явився перший туман - йди по гриби.

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