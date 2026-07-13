Основний кандидат на посаду прем'єра – голова НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький

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Київ. 13 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України є голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела, обізнані із ситуацією.

Нагадаємо, що повідомлення про зустріч Зеленського із Корецьким було сьогодні першим з усіх повідомлень президента про зустрічі після новин про відставку Свириденко

"Президент провів розмову з декількома кандидатами. Корецький – один із них. Президент дійсно запропонував йому можливість очолити уряд", – сказав агентству ознайомлений з процесом співрозмовник на умовах анонімності.

За його словами, президент побачив, як Корецький ефективно подолав кризу минулої зими та провів всю галузь разом з Нафтогазом через один з найскладніших років.

"Сергію вдалося вибудувати правильну та результативну стратегію, сформувати конструктивні відносини з західними партнерами. Завдяки цьому він залучив достатньо коштів та закупив достатньо газу для проходження зими", – зазначив співрозмовник.

Водночас народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк оприлюднив прогноз щодо ймовірного складу нового Кабінету міністрів, теж припустивши, що посаду прем'єр-міністра може обійняти голова НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Далі хто дуже ймовірно залишаються: перший віцепрем'єр – Денис Шмигаль, віцепрем'єр з питань культури – Тетяна Бережна, міністр фінансів – Сергій Марченко, міністр охорони здоров'я – Віктор Ляшко, міністр молоді та спорту – Матвій Бідний, міністр закордонних справ – Андрій Сибіга", – написав Железняк у телеграмі.

За його словами, Міністерство соціальної політики може очолити Денис Улютін, а Міністерство у справах ветеранів – Наталія Калмикова, хоча щодо останньої кандидатури депутат висловив сумнів.

Також Железняк стверджує, що розглядається звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового, зміна віцепрем'єра з питань європейської інтеграції та звільнення віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, якого, за його інформацією, може замінити представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Крім того, за словами депутата, уряд планує розділити Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства на Міністерство економіки та екології, яке може очолити Олексій Соболев, і Міністерство аграрної політики на чолі з Тарасом Висоцьким. Також, як стверджує Железняк, Міністерство розвитку громад та територій можуть розділити на Міністерство регіонального розвитку та Міністерство інфраструктури, при цьому чинний віцепрем'єр Олексій Кулеба може залишити уряд.

Депутат наголосив, що наведена інформація є попередньою і відображає ситуацію "станом на зараз".

Як повідомлялось, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка очолила уряд 17 липня 2025 року, у неділю заявила, що йде з посади, але "готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру".

Окрім Корецького голова держави у неділю також зустрівся із першим віцепрем'єром – міністром енергетики Денисом Шмигалем, міністром оборони Михайлов Федоровим та мером Харкова Ігорем Тереховим.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/18594