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ЄС і Бахрейн розпочали переговори щодо нової Угоди про стратегічне партнерство – Каллас

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Європейський Союз і Бахрейн розпочали переговори щодо нової Угоди про стратегічне партнерство, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Європа є надійним партнером для країн Перської затоки. Сьогодні ЄС та Бахрейн розпочали переговори щодо нової Угоди про стратегічне партнерство", – написала вона в соцмережі Х.

За словами Каллас, країни Перської затоки нині перебувають у центрі геополітичних процесів, а ЄС і Бахрейн мають намір поглибити співпрацю. Переговори вона оголосила разом із міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашидом Аль-Заяні та єврокомісаркою Дубравкою Шуїцею.

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/2076403262920560853

#каллас #бахрейн #єс
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