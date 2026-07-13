ЄС і Бахрейн розпочали переговори щодо нової Угоди про стратегічне партнерство – Каллас

Європейський Союз і Бахрейн розпочали переговори щодо нової Угоди про стратегічне партнерство, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Європа є надійним партнером для країн Перської затоки. Сьогодні ЄС та Бахрейн розпочали переговори щодо нової Угоди про стратегічне партнерство", – написала вона в соцмережі Х.

За словами Каллас, країни Перської затоки нині перебувають у центрі геополітичних процесів, а ЄС і Бахрейн мають намір поглибити співпрацю. Переговори вона оголосила разом із міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашидом Аль-Заяні та єврокомісаркою Дубравкою Шуїцею.

Джерело: https://x.com/kajakallas/status/2076403262920560853