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Єврокомісія призначить спецпредставника з питань Кіпру – фон дер Ляєн

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія в понеділок призначить спеціального представника з питань Кіпру для активізації участі ЄС у врегулюванні кіпрського питання.

"Гарна розмова з Антоніу Гутеррешем. Ми відчуваємо новий імпульс для вирішення кіпрського питання в рамках ООН та відповідно до принципів, цінностей і законодавства ЄС... Завтра ми призначимо нашого спеціального представника з питань Кіпру в очікуванні активізації нашої взаємодії", – написала фон дер Ляєн.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/2076386802194379186

#спецпредставник #фондерляєн #кіпр
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