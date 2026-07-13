Єврокомісія призначить спецпредставника з питань Кіпру – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія в понеділок призначить спеціального представника з питань Кіпру для активізації участі ЄС у врегулюванні кіпрського питання.

"Гарна розмова з Антоніу Гутеррешем. Ми відчуваємо новий імпульс для вирішення кіпрського питання в рамках ООН та відповідно до принципів, цінностей і законодавства ЄС... Завтра ми призначимо нашого спеціального представника з питань Кіпру в очікуванні активізації нашої взаємодії", – написала фон дер Ляєн.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/2076386802194379186