У Києві обмежать рух від Подолу до мосту Метро

З 13 по 16 липня в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту Набережним шосе, повідомляє офіційний портал Києва.

За інформацією комунальників, фахівці Печерського шляхово-експлуатаційного управління очищатимуть і ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу до мосту Метро.

Зазначається, що в разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінити.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Джерело: https://kyivcity.gov.ua/news/iz_13_do_16_lipnya_chastkovo_obmezhuvatimut_rukh_transportu_naberezhnim_shose_v_pecherskomu_rayoni_skhema/