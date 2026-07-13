На фронті відбулось 212 боїв за добу, найбільше на покровському та слов'янськомунапрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 212 разів атакували позиції Сил оборони України, найактивнішим ворог був на покровському та слов'янському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 212 бойових зіткнень. Агресор завдав 52 авіаційних ударів із застосуванням 152 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5978 дронів-камікадзе та здійснив 2227 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському та курському напрямках відбулося три боєзіткнення з противником, окупанти завдали п'яти авіаударів, скинувши 13 КАБ. Противник здійснив 60 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, чотири з яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Впродовж доби на південно-слобожанському напрямку противник дев'ять разів штурмував позиції українських підрозділів у районі Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Лиман, Графське, Мала Вовча, Одрадне. П'ять боєзіткнень досі тривають.

На куп'янському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в напрямку Куп'янська.

Дванадцять спроб загарбників просунутися відбито на лиманському напрямку у бік населених пунктів Новий Мир, Степове, Дробишеве, Озерне, Лиман, Діброва, Ставки, Новоселівка. Ще два боєзіткнення наразі тривають.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 23 спроби загарбників іти вперед у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки в районі населеного пункту Никифорівка та в бік Малинівки.

На костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Довгої Балки, Степанівки, Вільного й Кучерів Яру. Одне боєзіткнення наразі триває.

26 атак здійснив ворог на покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Мирне, Новопавлівка. Два боєзіткнення досі тривають.

"За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 39 окупантів та 18 – поранено; знищено одну артилерійську систему, чотири одиниці спеціальної техніки та 31 укриття ворога. Пошкоджено три артилерійські системи, п'ять одиниць автомобільної техніки та 87 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 267 безпілотних літальних апаратів різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку в бік Вороного.

На гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 12 ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове та Чарівне. Два боєзіткнення наразі тривають.

На оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції українських захисників у районі Білогір'я.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid093UNfaasBCdzLLS2rCzbYZJG16hLu9cqSjww4Ch33M5rTT47hNVN9wsECNaVcmsLl