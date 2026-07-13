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США розпочали нову серію атак по Ірану – Центком

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Центральне командування США (Центком) повідомило про початок нової серії ударів по Ірану, метою яких є послаблення його спроможностей атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці та притягнення іранських сил до відповідальності.

"Сьогодні о 17:00 за східним часом Центральне командування США почало завдавати нових ударів по Ірану, щоб продовжувати послаблювати свою здатність атакувати цивільних моряків та комерційні судна, які вільно проходять Ормузькою протокою. Головнокомандувач наказав завдати ударів, щоб притягнути іранські сили до відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://x.com/CENTCOM/status/2076415793458303021

#іран #центком #сша #атаки
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