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Троє дітей і двоє дорослих постраждали через удар БпЛА по Березівці Харківської області

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У неділю, близько 18:00, російський безпілотник, тип якого встановлюється, завдав удару по селищу Березівка Харківської області, постраждали троє дітей і двоє дорослих.

"Внаслідок атаки пошкоджено нежитлову будівлю, приватні житлові будинки, господарчі споруди. Постраждали п'ятеро людей, серед яких троє дітей – двоє хлопців віком 11 та 12 років, а також 12-річна дівчинка. Усі вони отримали поранення уламками скла. Також гостру реакцію на стрес зазнали дві жінки віком 22 та 50 років", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/29862

#постраждалі #харківська #бпла
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