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Події

Через атаку російських дронів на Одещині загорівся багатоповерховий будинок

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Російські війська пізно ввечері неділі атакували безпілотниками Одеську область, внаслідок чого є влучання на верхніх поверхах багатоповерхового житлового будинку та, відповідно, пожежі, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакує Одещину ударними БпЛА. За попередньою інформацією, в Одеському районі є влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку", – написав він у телеграмі.

Він додав, що іншим ворожим БпЛА пошкоджено дах будівельного супермаркету. Виникли пожежі, які наразі вже ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Між тим, атака на Одещину триває.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/17519

#одеська #атака #бпла
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