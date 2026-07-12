Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього еміра Катару шейха Хамада бін Халіфи аль Тані, який помер у віці 74 років.

"Сьогодні наші думки з народом Катару, який сумує з приводу смерті його високості отця Аміра Шейха Хамада бін Халіфи Аль Тані. Нехай Всевишній дарує йому вічний мир і втішить усіх, хто сумує за його смертю", – написав він у соцмережі Х в неділю.

Президент від імені народу України висловив щирі співчуття шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані, Аміру держави Катар, родині Аль Тані та народу Катару.

"Нехай пам'ять про Отця Аміра залишається постійним джерелом гордості та надихає нас на будівництво міцних партнерських відносин заради нашого народу", – зазначив Зеленський.

Раніше про смерть катарського шейха повідомляв генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш.

Хамад бін Халіфа аль Тані правив Катаром із 1995 до 2013 року. У 2013 році він передав владу своєму сину шейху Таміму бін Хамаду аль Тані, який нині очолює країну.