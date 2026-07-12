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Трамп наказав приспустити американські прапори в США для вшанування Ліндсі Грема

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Трамп наказав приспустити американські прапори в США для вшанування Ліндсі Грема

Президент США Дональд Трамп наказав приспустити американські прапори по всій території Штатів у зв'язку зі смертю сенатора Ліндсі Грема.

"На честь визначного життя та досягнень сенатора Ліндсі Грема, мого дорогого друга та справді великої людини, яка так багато досягла для нашої країни та свого улюбленого штату Південна Кароліна, я наказую приспустити всі американські прапори по всій території Сполучених Штатів до 18:00 вечора суботи", – написав він у соцмережі

Як повідомлялося, сенатор США Ліндсі Грем помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби, повідомив офіс сенатора, заяву якого розміщено у профілі Грема на платформі X у неділю.

 

#вшанування #трамп #грем #сша
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