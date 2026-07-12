Німеччина профінансувала 50 тис. ударних дронів для України – ЗМІ

Німеччина профінансувала закупівлю 50 тис. ударних безпілотників для потреб України, повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, що це замовлення – одна з найбільших відомих закупівель західним урядом дронів для Києва.

Замовлення стосується дронів-камікадзе Shrike українського виробника БПЛА SkyFall, оснащених програмним забезпеченням американської оборонно-технологічної компанії Auterion, яке дає змогу автономно відстежувати та вражати рухомі цілі на завершальному етапі польоту.

Україна значною мірою покладалася на ефективність безпілотних апаратів протягом понад чотирирічної війни проти РФ, і вона виробляє мільйони дронів щорічно, оскільки українські війська щодня здійснюють тисячі ударів дронами.

Генеральний директор компанії Auterion Лоренц Майєр підтвердив, що вартість контракту становить близько 90 мільйонів євро та що його фінансує європейська країна. За його словами, частину дронів вже доставили уряду України, а решту мають надіслати впродовж цього року.

Компанія SkyFall підтвердила участь Німеччини у проєкті, але заявила, що компанія не може коментувати деталі покупки.

Міністерства оборони України та ФРН відмовилися коментувати цю інформацію.

Shrike, недорогий безпілотник, який використовується в Україні з 2023 року, нещодавно цей БПЛА здобув популярність за кордоном.

Версія під назвою Shrike 10-F, вироблена SkyFall разом з британською компанією Skycutter, нещодавно очолила таблицю лідерів у першому раунді конкурсу, проведеного Пентагоном, в рамках ініціативи вартістю $1,1 мільярда США щодо закупівлі сотень тисяч односторонніх ударних дронів.

Майєр сказав, що Auterion допомагає постачати Україні загалом 100 тис. дронів цього року у партнерстві з різними виробниками обладнання, що фінансується західними країнами.

Це також включає контракт Пентагону на $50 мільйонів на постачання 33 тис. дронів, які, за його словами, були доставлені до України.