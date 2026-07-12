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Глави МЗС України та Саудівської Аравії обговорили виконання домовленостей після візиту Зеленського

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Глави МЗС України та Саудівської Аравії обговорили виконання домовленостей після візиту Зеленського
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд обговорили домовленості, досягнуті під час весняних візитів президента Володимира Зеленського до Саударавії.

"Під час нашої телефонної розмови з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцом @FaisalbinFarhan ми обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час візитів президента @ZelenskyyUa до Королівства цієї весни", – написав Сибіга в соцмережі Х в неділю.

Він висловив повну солідарність із Саудівською Аравією на тлі агресії Ірану та її нещодавньої ескалації. Він також подякував саудівському принцу за постійну підтримку України з боку Саудівської Аравії та відзначив позитивну динаміку двосторонніх відносин.

"Я повідомив свого колегу про постійний терор Росії проти українських мирних жителів, що випливає з нездатності Росії досягти будь-якої зі своїх цілей на полі бою. Україна та Саудівська Аравія можуть зробити значний внесок у зміцнення одна одної", – резюмував Сибіга.

Як повідомлялося, 24 квітня Зеленський прибув до Саудівської Аравії розвивати домовленності у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури.

 

#саудівська_аравія #принц #сибіга
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