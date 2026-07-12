РФ завдала ударів понад 40 разів по Дніпропетровщині, є постраждалі

Російські окупанти понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали п’ятеро людей, пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"П’ятеро людей дістали поранень. Понад 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у телеграмі.

За словами Ганжи, на Нікопольщині ворог обстрілював Нікополь, Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську громади. Внаслідок цього пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки та приватні будинки, господарські споруди, магазин. Також зруйнований гараж.

"Окрім чотирьох постраждалих вдень, поранень дістала й 69-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно", – пише Ганжа.

Крім того, на Криворіжжі під ударом були сам Кривий Ріг та Зеленодольська громада. Понівечена інфраструктура, приватні оселі, автівка. У П’ятихатській громаді Кам’янського району горіло поле з пшеницею. У Межівській громаді Синельниківського району зайнявся приватний будинок.