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Вісім поранених за день через російськи атаки на Херсонщині – прокуратура

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Вісім поранених за день через російськи атаки на Херсонщині – прокуратура

Вісім цивільних зазнали поранень через атаки російських безпілотників в населених пунктах області у неділю, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

"Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали вісім людей. Сім цивільних дістали травм у Херсоні та одна людина у селі Чарівне через російські атаки за допомогою дронів", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прокуратури.

За даними слідства, впродовж 12 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля закладу системи охорони здоров’я, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

#прокуратура #атаки_рф #херсонщина
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