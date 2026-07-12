Звільнено керівників двох державних підприємств за порушення правил зберігання боєприпасів – Укроборонпром

Керівників двох державних підприємств звільнено з посад за порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, заявили у АТ "Українська оборонна промисловість".

"За результатами попереднього розслідування керівників двох державних підприємств, щодо яких встановлено порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів, звільнено із займаних посад. Також звільнено інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків", – йдеться у повідомленні на сторінці компанії у Facebook.

Повідомляється, що усі винні, крім звільнення також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Зазначається, що АТ УОП повністю співпрацює зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування, надаючи всю необхідну інформацію та документи.

Водночас на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

Раніше повідомлялось, що посадовці Укроборонпрому які допустили розміщення військових складів у Вишневому встановлені і повинні бути притягнені до відповідальності, заявив Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на 6 липня найбільше у Київській області постраждало місто Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п’ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об’єктів інфраструктури. Повідомлялося про вісьмох загиблих і 29 поранених, а також про тимчасову евакуацію 600 людей, оголошену через загрозу повторної детонації.