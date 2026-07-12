Зеленський обговорив із Федоровим реалізовані завдання та додаткові організаційні зміни у сфері оборони

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони України Михайла Федорова та обговорив зокрема, реалізовані завдання та додаткові організаційні зміни у сфері оборони.

"Обговорили, що саме вже реалізовано у сфері оборони із визначених завдань і які додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами можуть додати міцності Україні. Ключовий виклик в обороні – звісно, посилення ППО, і особливо це стосується захисту наших міст і сіл від російського терору дронами різних типів. Має бути продовжена і трансформація всіх процесів в Силах оборони України, які можуть підтримати мотивацію наших воїнів, а також забезпечення бойових бригад особовим складом. Усі ми розуміємо виклики", – написав він у Телеграмі.

Зеленський подякував Федорову за технологічну роботу і відповідні інновації, які вже були реалізовані.