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Зеленський обговорив із Клименком нагальні виклики, рішення та ресурси для виконання визначених завдань

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Зеленський обговорив із Клименком нагальні виклики, рішення та ресурси для виконання визначених завдань
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та обговорив нагальні виклики, рішення та ресурси для виконання визначених завдань.

"Вдячний Ігорю особисто та усім в системі МВС України, хто справді 24/7 працює заради захисту нашої держави й людей. Важливо, що в усіх наших громадах завжди готові та діють рятувальники ДСНС України, робиться те, що потрібно для захисту життя, забезпечуються підрозділи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, Українська держава протидіє злочинності. Звісно, є проблеми, і це непросто, але результати міністра внутрішніх справ України у час повномасштабної війни – значні. Обговорили нагальні виклики, на які потрібна відповідь нашої держави. Також обговорили, які додаткові рішення та ресурси можуть допомогти виконанню визначених завдань", – написав він у Телеграмі.

#клименко #зеленський #мвс
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