Зеленський обговорив зі Шмигалем захист енергетики та стратегічних інфраструктурних об'єктів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром енергетики України Денисом Шмигалем та обговорив з ним захист енергетики, та стратегічних інфраструктурних об’єктів по всій території України.

"Обговорили, що саме зараз потребує нових і більш рішучих кроків для захисту нашої енергетики, наших стратегічних інфраструктурних об’єктів по всій території України. Виконання планів стійкості українських областей і громад повинно відбуватись однаково якісно, і відставання в тому чи іншому регіоні означає загрозу для життя людей", – написав він у Телеграм.

Зеленський зазначив, що на міжурядовому Україна має сильні домовленості, зокрема у сфері енергетики та відновлення, втім, зазначив, що "досягнутих домовленостей недостатньо, тому ми обговорили, на чому саме треба зосередитись найближчими тижнями й місяцями".