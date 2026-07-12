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Зеленський обговорив зі Шмигалем захист енергетики та стратегічних інфраструктурних об'єктів

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Зеленський обговорив зі Шмигалем захист енергетики та стратегічних інфраструктурних об'єктів
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром енергетики України Денисом Шмигалем та обговорив з ним захист енергетики, та стратегічних інфраструктурних об’єктів по всій території України.

"Обговорили, що саме зараз потребує нових і більш рішучих кроків для захисту нашої енергетики, наших стратегічних інфраструктурних об’єктів по всій території України. Виконання планів стійкості українських областей і громад повинно відбуватись однаково якісно, і відставання в тому чи іншому регіоні означає загрозу для життя людей", – написав він у Телеграм.

Зеленський зазначив, що на міжурядовому Україна має сильні домовленості, зокрема у сфері енергетики та відновлення, втім, зазначив, що "досягнутих домовленостей недостатньо, тому ми обговорили, на чому саме треба зосередитись найближчими тижнями й місяцями".

#шмигаль #інфраструктура #енергетика #зеленський
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