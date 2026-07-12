Свириденко заявила про свою відставку

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що йде з посади, але "готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру".

"Обговорили з президентом виклики, які стоять перед нашою державою, зміни, необхідні для посилення роботи Уряду та відносин з міжнародними партнерами. Сьогодні надзвичайно важливо об’єднати всі сили та ресурси заради зміцнення України. Вдячна президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України", – написала вона у Телеграмі.

Свириденко подякувала урядовій команді "за роботу на благо держави у час великих викликів" та обговорила з президентом "подальші кроки".

"Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру", – заявила вона.