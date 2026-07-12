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Зеленський обговорив з Корецьким кроки для більшої стійкості України і забезпечення результатів в рамках оновленої політичної стратегії

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Зеленський обговорив з Корецьким кроки для більшої стійкості України і забезпечення результатів в рамках оновленої політичної стратегії
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким, під час якої обговорив кроки для більшої стійкості України і забезпечення результатів в рамках оновленої політичної стратегії.

"Доповідь Сергія Корецького. Вдячний за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – Укрнафти та Нафтогазу. Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній. Як Укрнафта, так і Нафтогаз вийшли на визначені показники національних результатів. Зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших об’єктах. Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави", – написав він у Телеграм.

#корецький #зеленський #нафтогаз
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