Зеленський обговорив з Корецьким кроки для більшої стійкості України і забезпечення результатів в рамках оновленої політичної стратегії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким, під час якої обговорив кроки для більшої стійкості України і забезпечення результатів в рамках оновленої політичної стратегії.

"Доповідь Сергія Корецького. Вдячний за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – Укрнафти та Нафтогазу. Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній. Як Укрнафта, так і Нафтогаз вийшли на визначені показники національних результатів. Зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших об’єктах. Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави", – написав він у Телеграм.