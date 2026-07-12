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Свириденко йде з посади прем'єрки, ймовірно, буде призначена послом в США – нардеп

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Свириденко йде з посади прем'єрки, ймовірно, буде призначена послом в США – нардеп
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

За словами народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос"), прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко йде з посади та, ймовірно, буде призначена послом в США.

"Свириденко походу йде на посла США. Це означає що вона покидає пост прем’єра і буде оновлений весь уряд. Кандидата на посаду ПМ поки немає. З тих хто розглядається станом на зараз: Корецкий; Шмигаль; Федоров; Терехов ", – написав він у Телеграм.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та заявив, що запропонував Свириденко "очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером".

#железняк #свириденко #кадри #премєр_міністр
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