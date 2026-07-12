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"Нафтогаз" відновив газопостачання у 214 житлових будинків Вишневого після атаки РФ 6 липня – Корецький

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"Нафтогаз" відновив газопостачання у 214 житлових будинків Вишневого після атаки РФ 6 липня – Корецький

Група "Нафтогаз" відновила газопостачання до житлових будинків у Вишневому Київської області, які були відключені внаслідок удару РФ в ніч на 6 липня, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Завершено невідкладні роботи з відновлення газових мереж міста, пошкоджених внаслідок російської ракетної атаки 6 липня… Відновлено подачу газу до 214 домівок у багатоквартирних будинках і приватному секторі", – написав Корецький у Facebook у неділю.

За його словами, спеціалісти компанії обстежили газопроводи в зоні ураження, усунули деформації, зміщення та механічні пошкодження, щоб забезпечити безпечне газопостачання.

Корецький уточнив, що йдеться про приблизно 8 км газових мереж, зокрема газопроводів-вводів. Він додав, що відновлювальні роботи на газових мережах тривали п’ять діб, до них було залучено 50 фахівців компанії та 20 одиниць спеціальної техніки.

#газопостачання #київщина #відновлення #нафтогаз
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