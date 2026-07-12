Війна перейшла у фазу дипстрайков и мидлстрайков – радник МО

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що російсько-українська війна перейшла з формату бойових дій на фронтах у "фазу дипстрайков и мидлстрайков".

"Чим ближче до можливих переговорів про мир, тим більше сторони готують для них підґрунтя. Війна з формату бойових дій на фронтах перейшла у фазу дипстрайков и мидлстрайков. Ми в кращих умовах, тому що Росія більша за нас, має більше критичних об’єктів, що впливають на хід війни, і навіть за кілька років не зможе забезпечити їхній захист", – таку думку він висловив на своїй сторінці у Facebook.

Радник зазначив, що "ворог не обиратиме (вже не обирає) об’єкти для атаки на нашій території".

"Треба готуватися до того, що вони атакуватимуть на глибину 100 кілометрів усе що можливо: АЗС, поштові відділення, будь-які склади, підприємства, бази будівельної та сільськогосподарської техніки, об’єкти залізниці, автомобільні дороги, електроподстанції не лише великої потужності. Ситуація абсолютно безглузда: обидві сторони планомірно знищують інфраструктуру одна одної. При цьому гинуть люди", – акцентував Бескрестнов.

Він додав, що Україна хоче "все це зупинити, а наш ворог ні. Його все це цілком влаштовує".

"Варто розуміти, що ресурсів і натхнення для знищення об’єктів на території нашого ворога у нас більш ніж достатньо", – резюмував радник.