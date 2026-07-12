Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ "Сизранський" та 14 суден противника

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу "Сизранський", 10 танкерів, чотирьох поромів та інших військових об’єктів противника.

"В ніч на 12 липня завдано ураження нафтопереробному заводу "Сизранський" у Самарській області РФ. Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, НПЗ "Сизранський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Проєктна потужність заводу становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ.

Крім того, уражено 10 танкерів РФ та 4 пороми в акваторії Азовського моря.

За інформацією Генштабу, 11 липня уражено ешелон противника з паливно-мастильними матеріалами у районі Токмака Запорізької області. Зафіксовано ураження локомотива.

Також уточнено результати попередніх уражень: 10 липня 2026 року – за результатами оцінки наслідків ураження нафтопереробного комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слободці Ленінградської області РФ підтверджено пошкодження установки переробки нафти.

Раніше про ураження НПЗ "Сизранський" та 14 суден противника повідомляли Сили безпілотних систем ЗСУ.