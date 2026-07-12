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Один загиблий, шестеро поранених через ворожі обстріли на Донеччині – поліція

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Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів населених пунктів області у суботу, повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

"На Слов’янськ ворог спрямував три "КАБ-250" та дрон – одна людина загинула, четверо цивільних осіб травмовані. Пошкоджено чотири багатоквартирних і 16 приватних будинків, адмінбудівлю, п’ять автомобілів. У селі Знаменівка ворожий БпЛА "Ланцет" поцілив у цивільне авто – одна людина зазнала поранень. У Добропіллі внаслідок влучання беспілотника також є постраждалий", – йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.

Також внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" у с. Билбаска Слов’янської міської громади Краматорського району руйнувань зазнав заклад освіти.

"Через дронові атаки у Краматорську пошкоджено дві приватні оселі та автомобіль, в Іверському – приватний будинок, у Маяках – об’єкт інфраструктури, у Шабельківці – приватна оселя та авто, у Новополтавці – 3 приватних будинки", – розповіли у поліції.

Всього за 11 липня поліцейські зафіксували 1 234 ворожих удари по лінії фронту та житловому сектору області. Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів, з них 27 житлових будинків.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

#донеччина #нацполіція #атаки_рф
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