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Зеленський висловив співчуття через смерть сенатора Грема

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Зеленський висловив співчуття через смерть сенатора Грема
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через раптову смерть сенатора Ліндсі Грема.

"Глибоко засмучені новиною про смерть сенатора США Ліндсі Грема. Ліндсі був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим. Він десять разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут, разом із нашими людьми, тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі", – написав він у Телеграмі.

Зеленський зазначив, що Грем останніми тижнями працював над "важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії" та наголосив на тому, що "Америка і світ втратили рішучого лідера".

"Висловлюємо співчуття родині Ліндсі, його близьким і всім, хто мав честь працювати разом із ним", – написав президент.

#смерть #зеленський #грем
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