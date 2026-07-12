СБС ЗСУ: Уражено 14 суден противника в акваторіях Азовського та Чорного морів

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження 14 суден противника в акваторіях Азовського та Чорного морів.

"У ніч на 12 липня: ⁠оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра", 1-го окремого центру та 412-ї бригади Nemesis уразили 10 танкерів в акваторії Азовського моря. ⁠Оператори 1-го окремого центру уразили пором в акваторії Азовського моря. ⁠Оператори 413-го окремого полку "Рейд" уразили три пороми в районі м. Керч, АР Крим", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБС.

Зазначається, що загалом у період з 6 по 13 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 90 одиниць тіньового флоту РФ.