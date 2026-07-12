Пасажиропотік через кордон України за останні два тижні зріс ще на 7,3% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 4 по 10 липня збільшився ще на 1,2% – до 734 тис. після зростання на 6,0% тижнем раніше, потоки на в’їзд та виїзд майже вирівнялися, свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, якщо кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 365 тис. з 348 тис. тижнем раніше, то на в’їзд скоротилася до 369 тис. з 377 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, на цьому тижні також зросло – до 139 тис. зі 138 тис. на минулому тижні, тоді як число машин із гуманітарними вантажами впало до 371 з 434.

За даними Держприкордонслужби, станом на 9:00 неділі більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею у пункті пропуску (ПП) "Краківець"– 40. Менші черги були в ПП "Устилуг" – 35, тоді як в ПП "Грушів" їх накопичилося 20, ПП "Нижанковичі" – 15%, ПП "Шегині" – 10.

На кордоні з Угорщиною на ПП "Лужанка" проходження кордону очікували 30 машин, тоді як на ПП "Косино" – 25, ПП "Тиса" – 20, ПП "Дзвінкове" – 15.

На кордоні зі Словаччиною на ПП "Ужгород" черга становила 15 авто, "Малий Березний" – 5.

На кордоні із Румунією 50 машин накопичилося на ПП "Порубне", тоді як на інших ПП на черги були відсутні, як і на кордоні із Молдовою.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень був трохи меншим – 718 тис., і так само потоки на виїзд та в’їзд були майже рівними – 360 тис. та 358 тис. Кількість авто торік також була меншою – 133 тис. Минулого року пасажиропотік тримався на цьому або трохи вищому рівні до початку вересня.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в’їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в’їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п’ятого – на 157 тис., з яких 144 тис. з початку літа.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,2 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом’якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 квітня 2026 року становила 5,213 млн, а загалом у світі –5,762 млн порівняно із відповідно 5,375 млн та 5,924 млн на 19 лютого.

У самій Україні, за останніми даними ООН на січень 2026 року, 3,70 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,34 млн на липень та 3,76 млн на квітень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 10.07 57 34 50 46 21 57 09.07 51 32 45 41 19 52 08.07 49 29 47 43 19 59 07.07 49 30 50 45 19 65 06.07 48 29 56 52 19 46 05.07 53 31 62 58 20 43 04.07 58 33 59 54 22 49 03.07 56 33 52 48 20 74 02.07 53 31 51 47 20 68 01.07 45 26 52 49 19 67 30.06 50 30 49 45 19 47 29.06 45 26 56 52 19 50 28.06 45 27 59 55 20 52 27.06 54 31 58 54 21 76

Дані: Держприкордонслужба