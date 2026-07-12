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Захисники України знищили або подавили 102 зі 128 засобів повітряного нападу росіян

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Захисники України знищили або подавили 102 зі 128 засобів повітряного нападу росіян
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник в ніч на 12 липня (з 18:00 11 липня) атакував 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 4 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з південного напрямку, а також 115 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ в Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69, 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.Зафіксовано влучання 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. Крім того, протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей, інформація уточнюється.", – інформують ПС ЗСУ.

#ппо #пс_зсу
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