Сили безпілотних систем уразили Сизранський НПЗ – СБС

Сили безпілотних систем (СБС) повідомили про ураження Сизранського НПЗ в Самарській області РФ. Про це інформує Телеграм-канал СБС вранці неділі.

"У ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у взаємодії з ГУР МОУ та ДПСУ уразили нафтопереробний завод у Самарській області рф. "Сизранський НПЗ" – один із найбільших нафтопереробних заводів "Роснефти" та ключове підприємство південного Поволжя. Його річна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти, що дорівнює приблизно 3% від загального обсягу нафтопереробки в рф. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут і бітум. Внаслідок #DeepStrike на території підприємства виникла масштабна пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", – йдеться в повідомленні СБС у Телеграмі.