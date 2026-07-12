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Сили безпілотних систем уразили Сизранський НПЗ – СБС

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Сили безпілотних систем уразили Сизранський НПЗ – СБС
Фото: ССО

Сили безпілотних систем (СБС) повідомили про ураження Сизранського НПЗ  в Самарській області РФ. Про це інформує Телеграм-канал СБС вранці неділі.

"У ніч на 12 липня оператори 1-го окремого центру та 414-ї бригади "Птахи Мадяра" у взаємодії з ГУР МОУ та ДПСУ уразили нафтопереробний завод у Самарській області рф. "Сизранський НПЗ" – один із найбільших нафтопереробних заводів "Роснефти" та ключове підприємство південного Поволжя. Його річна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти, що дорівнює приблизно 3% від загального обсягу нафтопереробки в рф. Завод виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут і бітум. Внаслідок #DeepStrike на території підприємства виникла масштабна пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється", – йдеться в повідомленні СБС у Телеграмі.

#сбс #сизранський_нпз #ураження
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