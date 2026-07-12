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Ліндсі Грем помер – офіс сенатора

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Ліндсі Грем помер – офіс сенатора

Сенатор США Ліндсі Грем помер внаслідок раптової короткотривалої хвороби, повідомив офіс сенатора, заяву якого розміщено у профілі Грема на платформі X у неділю.

"Офіс сенатора США Ліндсі Грема (республіканця від Південної Кароліни) видав наступну заяву.

Увечері суботи 11 липня сенатор США Ліндсі Грем відійшов внаслідок короткотривалої раптової хвороби. Родина сенатора Грема вдячна за молитву у цей час і просить про приватність впродовж цього надзвичайно важкого періоду"

Як повідомлялося у п’ятницю 10 липня Грем перебував з десятим поспіль візитом в Україні, зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, з яким обговорював питання санкцій проти РФ.

#грем_ліндсі #смерть #сша
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