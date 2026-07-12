Двадцять людей, у тому числі двоє дітей, постраждали внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетою, РСЗВ та безпілотниками різних типів по Харкову і 7 населених пунктах Харківської області, є постраждалі, в тому числі діти, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали 12 людей, зокрема 14-річна дівчина зазнала поранень, у 16-річної дівчини – гостра реакція на стрес; у м. Ізюм постраждали 7 людей; у с. Шевченкове Перше Вовчанської громади зазнав поранень 57-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.