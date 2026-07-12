12 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 липня в Україні відзначають День рибалки.

Ще сьогодні День паперового пакета, Всесвітній день бортпровідника, Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями, День Малали, День різнокольорових очей.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Прокла та Іларія; преподобного Михаїла Малеїна;

День 1598 Російська агресія - Day 1598 Russian aggression

День рибалки

Метою Дня рибалки є привернення уваги суспільства до робітників рибного господарства, подяка цим працівникам за їхню старанну діяльність, а також підвищення зацікавленості до професійних рибацьких спілок.

Рибальство потребує певних вмінь та знань, таке заняття не можна назвати легким. Сама професія рибалки є дуже давньою, вона виникла одночасно з полюванням та збиранням.

Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими (курними) бурями

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/77/294.

Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями - має заохотити людство об’єднати зусилля заради протистояння одній з наймасштабніших екологічних і шкідливих для здоровʼя загроз.

День паперового пакета

12 липня кожного року відзначається неофіційна, проте важлива екологічна подія – День паперового пакета. Річ у тім, що пакети з паперу розкладаються самостійно, адже є натуральними. Це означає, що вони не залишають пластикового забруднення та не завдають шкоди довкіллю.

Всесвітній день бортпровідника

Історія професії бортпровідника налічує вже понад 80 років. Виникла вона у Німеччині 1928 року, коли на борт літака стали брати спеціальну людину, в чиї обов’язки входило забезпечення сервісу під час польоту — стюарда. Початково це була винятково чоловіча професія. Проте від 1930-го року повітряні лінії США почали приймати на роботу молодих симпатичних дівчат як бортпровідниць. Така реклама польотів могла залучити більше пасажирів, а також дівчата менше важили, що мало вагоме значення для польотів. Першою стюардесою в історії авіації називають Еллен Черч зі штату Айова.

День різнокольорових очей

Гетерохромія – різний колір райдужної оболонки правого та лівого ока або неоднакового забарвлення різних ділянок райдужної оболонки одного ока.

Гетерохромія є результатом відносного надлишку або нестачі меланіну (пігменту).

Міжнародний день Малали

Щороку, 12 липня, світова спільнота відзначає День Малали - данину пам'яті лауреатки Нобелівської премії миру Малали Юсафзай. Цей день збігається з її днем народження і вшановує її невпинну боротьбу за права дітей та жінок.

Малала Юсафзай народилася 12 липня 1997 року в Мінгорі, Пакистан, і зростала в навчальному середовищі, яке підтримував її батько-педагог, що прищепило їй глибоку пристрасть до освіти. Однак, коли у 2007 році таліби захопили контроль над її містом і заборонили дівчатам відвідувати школу, Малала, попри свій вік, хоробро протистояла їм. У 2009 році вона почала вести блог про життя під владою талібів і своє прагнення до освіти. Протягом наступних трьох років вона та її батько проводили кампанію за права дівчат на освіту.

Під час жорстокого нападу 9 жовтня 2012 року бойовики Талібану вистрілили в голову 15-річній Малалі. Після чотирьох днів, проведених у військовому шпиталі, її перевели до відділення інтенсивної терапії в Бірмінгемі, Англія, де вона перенесла численні операції і тривалий курс реабілітаційної терапії. Згодом вона відновила навчання в Бірмінгемі.

У свій 16-й день народження вона поїхала до Нью-Йорка, щоб виступити в Організації Об’єднаних Націй. У 2013 році журнал TIME визнав Малалу однією з найвпливовіших людей світу. Наступного року вона стала лауреатом Нобелівської премії миру. Окрім цього престижного визнання, вона також була нагороджена Премією Організації Об’єднаних Націй з прав людини та Медаллю Свободи. У 2017 році Малала розпочала навчання в Оксфорді. Зараз вона живе в Бірмінгемі, продовжуючи виступати за розширення прав і можливостей жінок та їхню освіту.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Сергія Уточкіна (1876-1916), спортсмена, льотчика-випробувача;

150 років від дня народження Івана Краска (справж. – Ян Ботто) (1876–1958), словацького письменника, поета, перекладача;

100 років від дня народження Анджея Поппе (1926–2019), польського вченого-історика, перекладача, який входив до складу наукової ради "Українського історичного журналу";

70 років від дня народження Петра Михайловича Царенка (1956–2023), українського ботаніка, альголога.

Ще цього дня:

1917 - Під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використала як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт;

1970 - Експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні "Ра-2" через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу;

1989 - Остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежності України Івана Савича Гончарука.

Церковне свято

12 липня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. Це визначні постаті в історії християнства, які віддали своє життя за віру.

Прокл був мучеником, який народився в селищі Каліпта поблизу Анкіри. За часів імператора Трояна Прокл відмовився від поклоніння богам і віддав свою віру Христу. Його заарештували і змушували відмовитися від Ісуса Христа, проте він відмовився. Тоді його піддали жорстоким катуванням, від яких він помер.

Іларій також був мучеником з того ж періоду. Він також відмовився від поклоніння ідолам і віддавав свою віру Христу. Іларій став жертвою гонінь імператора Трояна, але відстоював свою віру до кінця.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.

З прикмет цього дня:

Ясний ранок віщує теплу й сонячну осінь. Якщо на Петра іде дощ, то варто очікувати ще 40 днів негоди. Спекотний день обіцяє морозну зиму. Якщо зозуля кує після свята, то літо буде довгим, а зима настане не скоро. Коли 12 липня жовтіє листя, це означає, що осінь прийде рано.

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