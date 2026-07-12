Невідомий вчинив стрілянину в центрі Білої Церкви і поранив одну людину – Поліція Київської області

Одну людину поранено внаслідок стрілянини, вчиненої невідомим у Білій Церкві, повідомила Поліція Київської області у соцмережі Facebook в суботу.

"11 липня, о 19:38 до поліції від неповнолітнього надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ярослава Мудрого невідома особа здійснила постріл з пневматичної зброї та травмувала хлопця.

За даним фактом відомості зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції.

Постраждалого 18-річного юнака з тілесними ушкодженнями ушпиталено. Медики надають йому необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

"Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка здійснила постріл. Після з'ясування обставин події буде надано правову кваліфікацію", – повідомила поліція.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BRtdLgazy/