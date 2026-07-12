Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Невідомий вчинив стрілянину в центрі Білої Церкви і поранив одну людину – Поліція Київської області

1 хв читати
Додати як джерело

Одну людину поранено внаслідок стрілянини, вчиненої невідомим у Білій Церкві, повідомила Поліція Київської області у соцмережі Facebook в суботу.

"11 липня, о 19:38 до поліції від неповнолітнього надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ярослава Мудрого невідома особа здійснила постріл з пневматичної зброї та травмувала хлопця.

За даним фактом відомості зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції.

Постраждалого 18-річного юнака з тілесними ушкодженнями ушпиталено. Медики надають йому необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

"Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка здійснила постріл. Після з'ясування обставин події буде надано правову кваліфікацію", – повідомила поліція.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BRtdLgazy/

#київська #стрілянина #постраждалий
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих в Одесі внаслідок ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури – обладміністрація

Двоє жителів Одеси загинули, один отримав поранення внаслідок удару російських окупантів по об’єкту цивільної інфраструктури в місті в суботу, повідо…

Читати
ППО України збила 111 з 121 ворожих БпЛА та 2 авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання балістичних та керованих авіаційних ракет

ППО України збила 111 з 121 ворожих БпЛА та 2 авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання балістичних та керованих авіаційних ракет

Сили оборони України у ніч на суботу знешкодили 111 з 121 безпілотника противника а також дві авіаційні ракети Х-59/69, проте зафіксовано влучання ба…

Читати