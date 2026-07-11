Фігурантів слідства щодо викрадення та убивства двох цивільних відсторонено від служби, в командира частини шукають – ОК Північ

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Київ. 11 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Осіб, які фігурують в розслідуванні викрадення та вбивства двох цивільних військовослужбовцями в/ч А5001 відсторонено від служби, в командира частини розшукують, повідомило Оперативне командування "Північ" у Телеграм-каналі в суботу.

"Командування ОК "Північ" надає правоохоронцям всебічну підтримку і сприяє максимальній прозорості розслідування. Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими. Місцезнаходження командира в/ч А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється", – сказано в повідомленні.

В свою чергу Військова Служба правопорядку (ВСП) повідомила, що "за результатами проведених заходів колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на даний час учасникам злочину повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним позбавленням волі та умисним вбивством".

За даними слідства у ніч з 27 на 28 червня цього року семеро людей увірвалися до приватної садиби у Київській області і вивезли двох цивільних у невідомому напрямку.

Як повідомляв ресурс hromadske, посилаючись на інформацію від керівника ГО "Громадський контроль Київщина" Максима Закабоуковського, вісьмом фігурантам цієї справи в т.ч. командиру батальйону обрано на закритому судовому засіданні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Натомість командир 155 механізованої бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив частину і перебуває у розшуку. За даними ряду ЗМІ Лучанов до того як в лютому 2026 р. очолити 155 окрему механізовану бригаду був начальником штабу 425 полку "Скеля".

Джерело:

https://t.me/ok_pivnich1/20176

https://t.me/UA_Military_Police/2330

https://hromadske.ua/viyskovi/267444-sprava-155-bryhady-vismom-pidozriuvanym-obraly-zapobizni-zakhody-ale-informatsiiu-pro-sudy-prykhovuvaly-mistsevyy-aktyvist