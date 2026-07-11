Фігурантів слідства щодо викрадення та убивства двох цивільних відсторонено від служби, в командира частини шукають – ОК Північ

Осіб, які фігурують в розслідуванні викрадення та вбивства двох цивільних військовослужбовцями в/ч А5001 відсторонено від служби, в командира частини розшукують, повідомило Оперативне командування "Північ" у Телеграм-каналі в суботу.

"Командування ОК "Північ" надає правоохоронцям всебічну підтримку і сприяє максимальній прозорості розслідування. Усі протиправні вчинки отримають належну правову оцінку. Винні понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Особи, які фігурують в розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов'язків і співпрацюють зі слідчими. Місцезнаходження командира в/ч А5001, який самовільно залишив місце служби, наразі встановлюється", – сказано в повідомленні.

Далі буде

Джерело:

https://t.me/ok_pivnich1/20176