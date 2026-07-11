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Кількість постраждалих внаслідок російської атаки КАБами на Запоріжжя зросла до чотирьох – ДСНС

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Кількість постраждалих внаслідок російської атаки КАБами на Запоріжжя зросла до чотирьох, повідомила ДСНС України в Телеграм-каналі увечері суботи.

"Запоріжжя: 4 людини поранені внаслідок авіаударів рф Через ворожі обстріли зруйновані житловий будинок і господарська споруда. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані домоволодіння й транспортні засоби. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, з них – 3 дітям. Інформація щодо кількості травмованих уточнюється", – повідомила ДСНС України в Телеграмі.

За інформацією служби рятувальники ліквідували пожежу.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/41503

#запоріжжя #постраждалі #каб #атаки
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